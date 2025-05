Cor 17:04 Sabato inaugura Villa Maria Pia Alle ore 9 l´apertura ufficiale dei nuovi spazi e della nuova sala del Consiglio Comunale, nella Villa Maria Pia, prestigioso immobile comunale restituito alla collettività



ALGHERO - Conto alla rovescia ad Alghero per la riapertura ufficiale della prestigiosa Villa Maria Pia. L'inaugurazione, alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, è programmata per la giornata di sabato 10 maggio (ore 9) con ingresso da Via Della Tramontana 13. Il programma prevede la presenza e gli interventi delle autorità, con l'accompagnamento musicale del Coro Pro Arte e del Tenore Domenico Balzani e il contributo dello storico Antonio Budruni. Tra i più convinti sostenitori dell'intervento l'assessore al Demanio e Programmazione, Enrico Daga, convinto fin dal principio dell'immenso valore storico, culturale e sociale dell'immobile. Dai prossimi mesi diverrà sede del Consiglio comunale, in attesa che il Palazzo Comune del centro storico possa vedere ultimati i lavori di riqualificazione.