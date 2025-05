S.A. 9:56 Dal 1° Giugno due nuovi voli su Cagliari Roma Due nuove frequenze con Aeroitalia in continuità territoriale, con una programmazione studiata per garantire maggiore regolarità nella distribuzione dei voli nel corso della giornata



CAGLIARI - A partire dal 1° giugno, il numero di voli giornalieri sulla rotta Roma-Cagliari sarà incrementato da sette a nove. In particolare, verranno introdotte due nuove frequenze, con una programmazione studiata per garantire maggiore regolarità nella distribuzione dei voli nel corso della giornata, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze di mobilità del territorio.