A Sassari il Congresso regionale di Europa Verde Sardegna Sabato il primo convegno "È una terra per giovani?" con Angelo Bonelli, Antonio Piu, Alessandra Todde e Piero Comandini



SASSARI - Europa Verde si prepara al primo Congresso regionale in Sardegna. Sabato 10

maggio, a partire dalle 10.30, nella Sala Piazza Italia del Pegasus Hotel, in un incontro che si

preannuncia molto partecipato interverranno numerose voci della politica regionale e nazionale. Il

tema di discussione, “È una terra per giovani?”, sarà argomentato dal co-portavoce nazionale di

Europa Verde e parlamentare, Angelo Bonelli, dai dirigenti regionali di Europa Verde Sardegna,

Antonio Piu e Francesca Citroni, assieme alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra

Todde e al segretario regionale del PD, Piero Comandini.



Negli intenti degli organizzatori, il congresso sarà un atto di ricostruzione, un primo passo per

“rimettere radici e creare una comunità politica più giusta, verde e vicina, un modo per ripartire

dalle idee, dal confronto, dalla politica come costruzione collettiva”. Europa Verde ha iniziato a strutturarsi in Sardegna alla fine del 2022 e in soli due anni e mezzo ha raggiunto risultati significativi eleggendo rappresentanti sia ai massimi livelli dell’amministrazione regionale sia nei seggi di numerosi comuni.



Nella foto: Bonelli e Piu