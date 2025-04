S.A. 17:45 Riqualificazione quartieri di Sassari: avviso pubblico Per gli interventi programmati dal Comune di Sassari per Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna è stato pubblicato l´ avviso che chiama a raccolta gli operatori economici che vogliano presentare la propria manifestazione di interesse



SASSARI - Una piazza polifunzionale di 940 metri quadri per il mercato rionale e altre funzioni socio-culturali; un’area verde attrezzata con percorso vita-salute; un’area parcheggio con stazione di bike-parking coperta da una pensilina fotovoltaica; la sistemazione di via Bonorva con l’integrazione delle piste ciclabili, in connessione con quelle esistenti e altre da realizzare. Sono gli interventi programmati dal Comune di Sassari che con un avviso pubblico chiama a raccolta gli operatori economici che vogliano presentare la propria manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento dei lavori. Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le 12 del 22 maggio. L'obiettivo principale dell’intervento è quello di “ricucire” i quartieri di Sassari 2 e Baddimanna, periferie di recente espansione della città di Sassari, a prevalente carattere residenziale, in prossimità di un complesso nodo viario tra via Piredda, via Bonorva, via Baldedda e via Monte Furru, dove risulta necessario integrare percorsi ciclo-pedonali e riqualificare spazi urbani degradati.