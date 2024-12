Cor 10 settembre 2023 Corazzata Roma, Pais sulla Cavour

ALGHERO - «Sono trascorsi 80 anni dall’affondamento della Corazzata Roma ad opera della Germania nazista e il profondo senso di commozione nel ricordare la tragedia permane e ci aiuta a riproporre senza mai stancarci i valori della pace e della libertà da contrapporre agli orrori della guerra, dell’odio e della sopraffazione». Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, questa mattina, al margine della cerimonia che si è tenuta a bordo della portaerei Cavour nelle acque del Golfo dell’Asinara alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Crosetto, per rammentare l'affondamento della corazzata Roma avvenuto il 9 settembre del 1943.



Il Presidente Pais ha voluto ricordare tutte le vittime dei conflitti e ha ringraziato in particolare tutti i marinai che hanno sacrificato la vita per un’Italia libera e democratica. Alla cerimonia era presente l’unico superstite di quella tragedia, la più grande della nostra Marina, in cui persero la vita 1393 militari, Gustavo Bellazzini, di 101 anni. L’incontro con il Presidente Pais è stato molto cordiale: «E’ stato un onore - ha detto Pais - fare la sua conoscenza. E’ stata una forte emozione incontrare l’unico superstite che, nel lontano 1943, ha contribuito a difendere i valori che ancora oggi tengono uniti la Nazione e che oggi dobbiamo trasmettere ai giovani, curare e coltivare».