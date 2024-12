G.P. 11 settembre 2023 Scuola, campanella in anticipo per diverse scuole



Le scuole apriranno ufficilamente il 14 settembre in Sardegna. Però molti Istituti, su decisione del Consiglio dei Docenti, hanno anticipato l´ingresso in aula a stamattina. Ci sono ancora tanti problemi a inizio anno, come le cattedre vuote e i precari che attendono la "chiamata" per iniziare a lavorare Le scuole apriranno ufficilamente il 14 settembre in Sardegna. Però molti Istituti, su decisione del Consiglio dei Docenti, hanno anticipato l´ingresso in aula a stamattina. Ci sono ancora tanti problemi a inizio anno, come le cattedre vuote e i precari che attendono la "chiamata" per iniziare a lavorare • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat