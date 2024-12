Cor 19 settembre 2023 San Michele con la Diputació catalana Dal 21 al 25 settembre una delegazione della Diputació di Barcellona sarà presente ad Alghero per partecipare ai festeggiamenti di San Michele, patrono della città



ALGHERO - Dal 21 al 25 settembre una delegazione della Diputació di Barcellona sarà presente ad Alghero per partecipare ai festeggiamenti di San Michele, patrono della città. Per l’occasione, oltre agli incontri istituzionali previsti con il Comune e l’Ufficio di rappresentanza del Governo della Generalitat di Catalunya, nei giorni 23 e 24 settembre 2023, patrocinati dalla Fondazione Alghero e dal Comune, l’Obra Cultural e la Diputació di Barcellona organizzano due importanti iniziative culturali. Sabato 23, alle ore 19.00, in piazza Pino Piras, concerto musicale di ARAR, un duetto formato dalla barcellonina Marina Tomàs Amado, chitarra spagnola e elettrica, voce principale e percussioni e dalla gironina Maria Cruz Millet, sax tenore, alto e soprano, voce e piano.



Il concerto fa parte del ciclo “Parcs en concert”, una iniziativa della Diputació di Barcellona che include diversi concerti con proposte musicali di gran qualità una delle quali vedrà protagonista il nostro cantautore algherese Davide Casu che si esibirà domenica 29 ottobre 2023 al Parco di Olerdola (Bercellona). Domenica 24, alle ore 19.00, sempre in piazza Pino Piras, per il ciclo “Poesia als parcs” si terrà un recital di poesie in catalano e in algherese con protagonisti due poeti catalani, Josep Pedrals e Maria Callís e il poeta algherese Antonello Colledanchise che per l’occasione sarà accompagnato al clarinetto da Susanna Carboni. A margine dei due appuntamenti culturali, venerdì 22 settembre, alle ore 10.00, un gruppo di studenti del Liceo Classico di Alghero, guidati dalla professoressa Marianna Soggiu, faranno un laboratorio di analisi e interpretazione del testo di poesie algheresi con la partecipazione di Josep Pedrals, Maria Callís e Antonello Colledanchise.



Lunedì 25 settembre ci sarà un incontro con il dirigente dell’Istituto Alberghiero di Alghero per gettare le basi di un nuovo progetto di alternanza scuola/lavoro con l’Istituto Alberghiero di Sitges che tanto successo ha riscontrato nell’ultimo anno scolastico 2022/2023. La delegazione catalana è guidata da Xavier Roget, assessore al turismo e cultura del Settore Infrastrutture del territorio e Spazi naturali della Diputació di Barcellona; Clara Saperas Llobet, coordinatrice del ciclo “Poesia als Parcs”; Josep Pedrals Urdàniz, poeta; Maria Callís Cabrera, poeta; Martí Sancliment Solé, coordinador “Parcs en concert”; Marina Tomàs Amado, cantant; Maria Cruz Millet, cantant; Alejandro Rademakers, cameraman.