Cor 23 settembre 2023 «Autobotte, l´amministrazione diserta» Dura nota dei gruppi consiliari di opposizione Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in comune e Partito Democratico sui lavori della V Commissione consiliare disertati dall´amministrazione comunale algherese



ALGHERO - «La V commissione può lavorare, ancora una volta, solo grazie alla responsabilità dell'opposizione. La riunione di oggi (venerdì) prevedeva l'audizione dei rappresentanti del comitato di cittadini che lamentano l'aumento spropositato della contribuzione per il servizio di autobotte comunale. Già in sede di discussione del bilancio di previsione 2022, avevamo messo in evidenza l'aumento della tariffa che l'amministrazione ha ulteriormente aumentato nel 2023 senza studi e relazioni che motivino l'aumento. Nessun documento di analisi sociale ed economica alla base del confuso e contradditorio atto di giunta nel quale peraltro da un lato si dice che si tratta di un servizio pubblico a domanda individuale per il quale non è necessaria la copertura integrale dei costi e dall'altro si dice che il nuovo aumento fa parte del processo di graduale avvicinamento alla copertura integrale dei costi. L'amministrazione comunale sospenda nell'immediatezza l'efficacia delle delibere di giunta e si presenti in commissione per affrontare serenamente e proficuamente l'argomento con i consiglieri comunali e il comitato dei cittadini al fine di addivenire ad un provvedimento ragionato, motivato ed equo». Lo dichiarano con una nota i consiglieri comunali di Alghero Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.