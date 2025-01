S.A. 25 settembre 2023 «Forte Maddalena un cantiere da 4 anni» Ad attaccare l´Amministrazione comunale algherese sono i consiglieri comunali d´opposizione Pietro Sartore, Mario Bruno e Gabriella Esposito che denunciano lo stato dei luoghi



ALGHERO - «L'Amministrazione Conoci ha ridotto lo spazio del Forte della Maddalena a un deposito di cantiere per l'impresa che ha l'appalto per la ristrutturazione del Palazzo comunale di via Columbano (lavori, manco a dirlo, fermi da più di un anno...). Si è così sottratto alla comunità uno spazio dalle potenzialità enormi e che da tempo veniva utilizzato per eventi di natura sociale e culturale».



Ad attaccare l'Amministrazione comunale sono i consiglieri comunali d'opposizione Pietro Sartore, Mario Bruno e Gabriella Esposito per niente sorpresi da «questa scelta incomprensibile e, oseremmo dire, scellerata che non è peraltro una novità, visto che oramai da 4 anni, la situazione è questa: abbandono totale, recinzione fatiscente, materiale di cantiere e rifiuti speciali appoggiati alle antiche mura. Più volte è stata denunciata, infatti, ed è nota a tutti gli algheresi».



Di più, gli esponenti di centro-sinistra incalzano: «La cosa nuova, incredibile e al limite del comico, è che, dopo aver creato questa situazione di degrado, l'Amministrazione ha il coraggio di comunicare in pompa magna che "presto il forte sarà oggetto di importanti lavori di restauro e riqualificazione". In pratica prima per 4 anni e mezzo si decide, colpevolmente, di abbandonare al degrado uno spazio di pregio e poi, vista l'imminenza della scadenza elettorale, si fa un tentativo puerile di confondere le idee ai cittadini, dicendo che presto (cioè, quando poi?) si interverrà per risolvere il disastro che si è creato. La propaganda comunicativa, d’altronde, è una delle poche attività in cui Conoci e compagni si sono impegnati a fondo».