S.A. 27 settembre 2023 Etnia e teatralità: 11 pièce a Sassari Un cartellone di 11 appuntamenti che da settembre a marzo attraverserà le stagioni dell’anno e i più svariati generi di creatività. L´apertura sabato 30 settembre



SASSARI - Ritorna al Cine Teatro Astra di Sassari il “Festival Etnia e Teatralità” che, giunto alla sua XXXIII edizione, presenta un cartellone di 11 appuntamenti che da settembre a marzo attraverserà le stagioni dell’anno e i più svariati generi di creatività. Dalla commedia alla musica d’autore, dal dramma al teatro dell’assurdo con un’attenzione sia per i grandi autori classici che per i contemporanei. Organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna, il festival, diventato nel tempo uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della produzione sassarese, offre uno spaccato del linguaggio multi-codice del teatro.



Seguendo l’intuizione di Giampiero Cubeddu, a cui la rassegna è dedicata, il festival da sempre punta sulla divulgazione di un teatro attento ai valori etnici e identitari e anche in questa edizione abbraccia diverse espressioni artistiche, comprese musica e danza, e mette a confronto differenti drammaturgie e stili tipici della Sardegna e del teatro internazionale. In cartellone, accanto a Teatro Sassari presente con quattro nuove produzioni e due riallestimenti, compagnie sarde e provenienti da diverse parti della penisola presentano numerosi progetti di rilievo nazionale.



L’apertura della stagione è affidata ai padroni di casa che presentano “La brea” di Giovanni Enna ( venerdì 29 - sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre) regia di Mario Lubino con Alessandra Spiga e Mario Lubino. L'opera, scritta nel 2003, è un inedito di Giovanni Enna (Sassari 1932 – Cagliari 2004), commediografo, romanziere e poeta, nato e vissuto per oltre trent'anni nel centro storico di Sassari, dove imparò a conoscere un'umanità vivace ed esuberante. Prima dello spettacolo ci sarà un ricordo di Giovanni Enna e la lettura di alcune poesie a cura di Mario Lubino e Alessandra Spiga. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 tranne le repliche domenicali che inizieranno alle 19.