Cor 28 settembre 2023 Ritorna Bardunfula in Pinacoteca Ritorna Bardunfula, il festival letterario dedicato alle bambine, ai bambini, ragazzi e ragazze, giunto alla sua quarta edizione e che quest’anno, oltre alle date estive, propone una serie di appuntamenti autunnali e un’edizione invernale



SASSARI - Il prossimo appuntamento sarà proprio dedicato ai ragazzi e alle ragazze, preadolescenti e adolescenti, ma anche alle persone adulte che con il mondo dei giovani vogliono trovare spazi di dialogo e incontro; venerdì, 29 ottobre, alle ore 17:30, alla Pinacoteca Nazionale di Sassari, conosceremo l’autrice Nicoletta Molinero che presenterà il suo libro “Storie rumorose per tempi veloci”. Nicoletta Molinero da molti anni lavora con bambini e ragazzi soprattutto in situazione di disagio e difficoltà sociale. I suoi strumenti di lavoro sono la lettura ad alta voce, le arti e la loro promozione, la letteratura, la musica e il teatro.



Nel suo percorso ha aperto tre scuole materne e nido, ha gestito un Ostello accogliendo scuole, pellegrini, sportivi, migranti, artisti, Maestri e avventurieri. Si occupa di tematiche legate alla disabilità e all’accessibilità turistica e quotidiana, ed è impegnata attivamente per la tutela dell’ambiente. La realtà dei giovani è conosciuta e percorsa continuamente da Molinero e, nel suo nuovo libro, “Storie rumorose per tempi veloci”, si rivolge proprio alle giovani generazioni attraverso un dialogo di brevi racconti, a volte in forma poetica, ritmata o rappata, con giochi di parole bizzarre, ambigue e sorprendenti, senza filtri, di chi osserva e partecipa alla vita dei ragazzi, giovani terrestri di questi tempi. L’autrice racconta di adolescenti ma più spesso si rivolge direttamente a loro, conoscendoli bene e avendo fatto tratti di strada insieme. Suggerisce e auspica la contaminazione tra letteratura, rap e street art per unire e proporre linguaggi comuni e famigliari, uno traino dell’altro.



Un confronto e uno scontro oppure un gioco con le parole della vita. Dialogando di un futuro da prendere coraggiosamente in mano, da costruire dribblando insidie e sirene. Dentro il libro della Molinero, c’è il mondo nella sua complessità, nella sua bellezza e nelle sue contraddizioni. Si parla di mafia e di chi ha perso la vita per contrastarne il potere distruttivo, si parla di ambiente, di resistenza, di lotta, di perdersi e di ritrovarsi; perché a volte, gli adulti se lo dimenticano che i giovani e le giovani sono cittadini e cittadine di questo immenso mondo.