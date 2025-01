Cor 28 settembre 2023 A Tanca Regia il Premio Regionale Sardo Entra nel vivo la manifestazione più attesa dagli allevatori sardi: il Premio Regionale Sardo, che celebra la sua edizione numero 61 negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta)



ORISTANO - Entra nel vivo la manifestazione più attesa dagli allevatori sardi: il Premio Regionale Sardo, che celebra la sua edizione numero 61 negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta). Quasi 350 i cavalli iscritti all'atto finale delle rassegne dell’Agris riservate alla produzione selezionata del cavallo da sella nato e allevato in Sardegna, che si è aperto lunedì e si concluderà domenica 1° ottobre dopo ben sette giorni di prove. La manifestazione è organizzata dall'Agenzia AGRIS Sardegna, Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione col Comitato Regionale FISE Sardegna.



Sono 70 i puledri di un anno: 50 sella italiano e 20 anglo arabi. Per i cavalli di due anni 78 sella italiano e 48 anglo arabi. Nei tre anni ben 100 sella italiano e 30 anglo arabi. Presenti pure una quindicina di fattrici con redo (il puledro ancora in allattamento) che sosterranno le prove Foals.



I cavalli di tre anni sosterranno la prova di Obbedienza e andature sul campo principale in sabbia silicea, la prova Morfo-Attitudinale sul campo in erba e il Salto in libertà (con gli ostacoli ma senza cavaliere) nell'apposito corridoio. I cavalli di due anni saranno invece sottoposti a due prove: quella morfo-attitudinale e l'attitudine al salto. Per i puledri di un anno e per i foals (i cavalli che non hanno ancora un anno) è prevista solo la prova morfo-attitudinale. Tutte le prove inizieranno la mattina alle 7.30.