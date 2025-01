Cor 2 ottobre 2023 In campo la piattaforma Dem

ALGHERO - «Ci faremo trovare pronti». «Proseguiamo nel lavoro portato avanti in questi anni per costruire una coalizione stabile e credibile». «Abbiamo l'ambizione di governare la città di Alghero. Ci sono gruppi organizzati, professionisti e imprenditori pronti a mettersi in gioco». A pochi giorni dall'elezione a capo del partito democratico di Alghero, il neo segretario, Enrico Daga, annuncia l'apertura della nuova piattaforma programmatica per il rilancio della città, «mai come in questi anni ferma e paralizzata». Apertura ai gruppi die consolidamento dei rapporti con i, un percorso avviato già da qualche anno: Così il nuovo corso del Partito democratico annunciato in occasione della conferenza stampa di qualche giorno fa in via Mazzini alla presenza di Silvio Lai e Mimmo Pirisi. Poi l'appello finale a chi non ha creduto e condiviso il percorso unitario: «porte aperte ma non per le carriere personali».