Comuni sardi e siciliani insieme per l´insularità

CAGLIARI - Insieme si vince: è il la sfida che insieme i Comuni Sardi e quelli siciliani lanciano per vincere la battaglia dell’insularità a livello nazionale e in sede europea. I riflessi positivi che potranno derivare per le infrastrutture civili e per le imprese delle aree interne della Sardegna e della Sicilia, saranno al centro del Convegno che si terrà i venerdì prossimo 6 ottobre al Caesar ‘s Hotel in Via Darwin a Cagliari dalle ore 9.00 alle ore 13.00, organizzato dalle due Associazioni degli Enti Locali ASEL Sardegna e ASAEL Sicilia, che hanno sottoscritto nei mesi scorsi un patto di azione comune dai rispettivi Presidenti Rodolfo Cancedda e Matteo Cocchiara. Interverranno, tra gli altri l’On. Pietro Pittalis, Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati; l’On. Michele Cossa, Presidente della Commissione Speciale per l’Insularità del Consiglio regionale della Sardegna; il Professor Gaetano Armao dell’Università di Palermo; l’Assessore regionale dell’Industria Anita Pili e l’On. Giuseppe Meloni, componente della Commissione Speciale per l’Insularità della Sardegna.