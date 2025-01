Cor 6 ottobre 2023 Punta Giglio imbrigliata: manifestazione di protesta Sabato (dalle ore 17.30) iniziativa d´informazione e di sostegno ad Alghero per l´Istanza di revisione del procedimento autorizzativo dei lavori sulle pareti rocciose del promontorio di Punta Giglio



ALGHERO - Sabato prossimo, 7 Ottobre, dalle 17,30 alle 19,30 nella piazza Pino Piras, nel cuore di Alghero, le Associazioni che sostengono la battaglia per la salvaguardia delle falesie di Punta Giglio (Punta Giglio Libera - Ridiamo vita al Parco, Lipu, Italia Nostra, Earth Gardeners, Siamo Tutti Importanti) daranno vita a un'iniziativa d'informazione e di sostegno per l'Istanza di revisione del procedimento autorizzativo dei lavori sulle pareti rocciose del promontorio, che purtroppo potrebbero iniziare da martedì 10 Ottobre. Nonostante l'incredibile sollevazione del mondo ambientalista, mai così compatto come oggi nel chiedere lo stop dei lavori previsti a Punta del Giglio, dai vertici di Casa Gioiosa - per ora - non ci sarebbe alcuna volontà di rivedere l'intervento, come invece richiesto ormai a più riprese da autorevoli personalità.