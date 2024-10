Cor 12 ottobre 2023 Bernhard Resch espone alla Galleria Cult Bastioni Marco Polo 39 a – Alghero. Dal 10 ottobre al 4 novembre 2023. Aperto tutti i giorni: 19.00-22.00. Offshore a cura di Valentina Piredda-Sardinia



ALGHERO - Artista in residenza dal Land Salzburg, Bernhard Resch porta con sé opere di pittura dei suoi cicli “en passant” e “ tiptoeing along the concrete shore”. Entrambe le serie sono registrazioni delle sue passeggiate nelle aree urbane di diversi paesi. Molte realizzate a Parigi, città nella quale trascorre una gran parte dell’anno. Mentre passeggia, scatta foto di luoghi che suscitano il suo interesse e che lui ama definire spesso “senza tempo”, sterili, anonimi, abbandonati.



Sceglie di ricreare singole foto tramite una pittura vicina all’iperrealismo. Le immagini selezionate esclusivamente sulla base di criteri soggettivi, attraverso tele di piccolo formato (10 x 15 cm) acquistano un significato che le distingue dalla moltitudine di scatti prodotti. Queste piccole tele invitano a guardare attentamente, stabilendo allo stesso tempo una relazione intimistica con chi osserva.



Con le nuove opere in acrilico e gouache del ciclo "Bouquet maritime", Bernhard Resch prosegue il lavoro creato a Leopoli, in Ucraina. I soggetti - diventati inconsuete conchiglie, conformazioni geologiche e cime di barche, “bootsleinen”, plastiche che reinterpretano tecniche artigianali in chiave contemporanea - ampliano le visioni dell’artista legando la sua produzione all’isola Sardegna e al suo nuovo pubblico mediterraneo.