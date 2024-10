S.A. 13 ottobre 2023 ConnecTeen, laboratori per under 17 Al via a Sassari il programma di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione realizzato nell’ambito dei progetti sostenuti dal PNRR e dall´Unione Europea-NextGenerationEU. Per 135 ragazzi dagli 11 ai 17 anni, un percorso di ‘connessione’ con il tessuto sociale e produttivo del territorio



SASSARI - Desing e Artigianato, Comunicazione e Organizzazione di Eventi, sono le proposte messe in campo da ConnecTeen, il progetto dedicato ai giovani dagli 11 ai 17 anni per prevenire la dispersione scolastica e favorire l'inclusione nel mondo del lavoro. Percorsi individuali e di comunità in grado di sviluppare competenze conoscitive, cognitive e sociali, fondamentali per agevolare l’inserimento nel tessuto sociale e produttivo del territorio di Sassari.



Tre laboratori studiati per favorire l'apprendimento mirato di competenze tra quelle maggiormente richieste e spendibili nel mondo del lavoro, in uno ‘spazio di connessione’ che potrà accogliere 135 giovani, accompagnandoli in un percorso di sviluppo personale e professionale grazie al contatto con realtà produttive locali di successo e ad azioni di orientamento e bilancio di competenze. Ma non solo, il progetto prevede anche interventi congiunti di supporto alle famiglie finalizzati a un profondo potenziamento e coinvolgimento della comunità educante.



In questo programma - organizzato nell’ambito dei progetti sostenuti dal PNRR e dall'Unione Europea-NextGenerationEU tramite l’Agenzia per la Coesione Territoriale e con il supporto del Comune di Sassari (Settore politiche educative, giovanili e sportive e Settore politiche, servizi e coesione sociale) e degli Istituti Scolastici Liceo Artistico “F. Figari” e IPSAR-IPSEOA Sassari - i giovani saranno accompagnati da Airone Cooperativa Sociale (capofila di progetto) e da cinque partner, eccellenze nei settori della promozione sociale, della formazione, della tecnologia e dell’impresa della comunicazione e dello spettacolo: DADU Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, Officine Condivise, Le Ragazze Terribili Società Cooperativa, MoSoS ITS Academy Fondazione e Affinità Elettive Studio. La scadenza delle iscrizioni ai laboratori è fissata per il prossimo 1° novembre. Il progetto prenderà il via con un cronoprogramma che prevede gli incontri di orientamento tra novembre e dicembre, lo svolgimento delle attività laboratoriali tra gennaio e maggio e la realizzazione di un grande evento estivo a giugno 2024.