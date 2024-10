G.P. 20 ottobre 2023 Nuovi conducenti, via ai finanziamenti



Un milione di euro per formaré nuovi conducenti. Il Consiglio Regionale della Sardegna ha deciso di destinaré un finanziamento per incentivare i trasporti. Un voucher del valore del 100% delle spese utilizzato per prendere o rinnovare le patenti C e CQC, D e CQC e E per un importo non superiore a 3.500 euro • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat