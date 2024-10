Cor 19 ottobre 2023 «Irragionevole cambiare connotati a Punta Giglio» Si allarga la protesta contro la cosiddetta messa in sicurezza della falesia di Punta del Giglio ad Alghero. La mobilitazione travolge il Parco di Porto Conte, sempre più oggetto di polemiche e dissidi



ALGHERO - A quale scopo? A chi può servire una "messa in sicurezza" che non rassicura nessuno? Sono le domande che rimbalzano in Riviera del Corallo, fatte proprie ormai da decine di migliaia di sottoscrittori della petizione che chiede il blocco del procedimento avviato dai vertici del parco di Porto Conte per la cosiddetta messa in sicurezza della falesia di Punta del Giglio. Una richiesta ancora una volta sollecitata perfino dal Wwf regionale, l'unica associazione ambientalista rimasta a sostenere ancora le posizioni di Casa Gioiosa. «Saranno danni certi e ingenti costi a carico della collettività attuale e delle future generazioni in cambio di illusori vantaggi per pochi imprenditori privati. Fermiamoci finché siamo in tempo» è la nuova richiesta indirizzata al Parco di Porto Conte, sempre più oggetto di polemiche e dissidi ad Alghero.



[foto tratte dalla relazione progettuale]