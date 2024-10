Cor 19 ottobre 2023 Sintonia in casa Pd, alleanza per Alghero Prosegue a tappe forzate il percorso del nuovo Pd ad Alghero, all´ascolto di tutte le componenti partitiche per la costituzione di una larga coalizione elettorale in vista delle amministrative del 2024



ALGHERO - Dopo Sardegna Y llibeltat, Futuro Comune, Azione e Movimento 5 Stelle, questa volta il Partito democratico algherese ha ricevuto nella storica sede di via Mazzini i portacolori del gruppo consiliare "Per Alghero", Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Raniero Selva. Civica che alle ultime elezioni amministrative si era imposta come lista più votata in città. Riunione che si colloca nel programma proposto dal nuovo direttivo che si sostanzia in una serie di incontri con le forze politiche del centro sinistra, nella prospettiva delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera. L’incontro è stato aperto dal segretario Enrico Daga che ha illustrato il percorso unitario intrapreso dal partito al congresso cittadino.



Lavorando in sintonia con il presidente del partito Mimmo Pirisi, hanno finalmente sciolto le diatribe interne e liberato tutte le energie per intraprendere una battaglia che veda coinvolti tutti i soggetti politici e sociali che si riconoscono in un progetto comune per lo sviluppo della città e del territorio, con l'obiettivo dichiarato «di risolvere i pressanti problemi e le numerose criticità che l’attuale amministrazione di destra-leghista ha provocato nella società e nel tessuto economico della nostra comunità». La capogruppo di "Per Alghero" Gabriella Esposito, unitamente a Pietro Sartore, Mario Bruno e Raniero Selva, nell’ apprezzare l’invito, ed augurare un buon lavoro al nuovo gruppo dirigente, hanno ribadito che il Pd «sarà centrale nel processo di costruzione e di crescita della futura coalizione». Inoltre, gli stessi, hanno posto l’accento sul percorso unitario di tutta l’opposizione in consiglio comunale, sui temi della gestione amministrativa giudicata pessima, ossia una delle peggiori che la città abbia mai conosciuto. In questo senso la riunione ha ribadito la necessità che l’azione di opposizione, che in questi anni è stata svolta dai consiglieri comunali di centrosinistra e 5 stelle, venga ora intensificata grazie all’azione dei partiti e delle forze politiche in genere.



Si è discusso sull’apporto importante che può dare la lista civica “Per Alghero” in piena sintonia con il Partito Democratico e con l'intera coalizione. Infine, i rappresentanti di "Per Alghero" si sono detti d’accordo sulla scelta di accelerare ed intensificare gli incontri, in modo da addivenire quanto prima ad un tavolo comune di tutti i soggetti politici e sociali, per discutere del programma e del candidato sindaco che dovrà essere il garante oltre che del programma, anche, e soprattutto, delle forze politiche e delle liste civiche che comporranno la coalizione. Uno dei punti maggiormente significativi emersi nella discussione è stato il percorso successivo al primo step di incontri, dove si lavorerà per individuare il perimetro della coalizione: costruire una rete organizzativa per incontrare i cittadini partendo dai quartieri e dalle borgate, al fine di coinvolgere la città e le sue rappresentanze nella stesura del programma e nell’ascolto delle priorità e delle proposte. «Sarà un lavoro in presenza, ma verrà sviluppato anche attraverso una piattaforma online, aperta alla partecipazione di tutti» assicurano Mimmo Pirisi e compagni.



Nella foto: Mimmo Pirisi ed Enrico Daga