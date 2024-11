Giovanni Baldassarre Spano 27 ottobre 2023 L'opinione di Giovanni Baldassarre Spano Surigheddu e Mamunatanas: nessuno batte un colpo



La Buona Politica per Alghero qualche mese fa aveva voluto sensibilizzare la politica locale e l’opinione pubblica, sull’eterno abbandono che domina su Surigheddu e Mamunatanas. Era stato proposto un tavolo di lavoro al fine di coordinare le idee e confrontare i vari progetti di sviluppo per un’area che può far la differenza per l’economia algherese.

Ad oggi la nostra proposta sembra essere caduta nel vuoto, con un silenzio quasi imbarazzante. Inizialmente la stampa aveva riportato la convergenza sul tema di qualche esponente locale, senza che seguisse qualcosa di concreto. L’amministrazione cittadina non ha minimamente considerato l’appello, quasi come se si stesse parlando di altri comuni. Quello che fa rabbia è che questo silenzio verrà sicuramente rotto a ridosso delle prossime elezioni, come da 30 anni a questa parte. Ma è mai possibile che questo tema non interessi a nessuno? È davvero ammissibile che per Alghero non sia possibile uscire dalle solite logiche di area e lavorare per il bene della Città? Evidentemente no. Il coordinamento della Buona Politica per Alghero ripropone l’invito alle varie forze politiche locali e agli organi istituzionali per il bene di Alghero e per porre fine allo scandaloso abbandono delle due ex aziende agricole.



*Per il coordinamento cittadino della Buona Politica per Alghero