S.A. 27 ottobre 2023 L´addio ad Alghero a Franco Ceravola Rosella Indimenticato e indimenticabile protagonista di tante edizioni del Festival della canzone algherese. Il ricordo dell´ex sindaco Marco Tedde



ALGHERO - «Ci ha lasciati un grande figlio di Alghero». Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde sottolinea la scomparsa di Franco Ceravola Rosella: «uno degli artisti più appassionati e completi espressi dalla città di Alghero in questi ultimi decenni. Franco ha segnato un’epoca della canzone algherese, ma non solo. Ci ha lasciato un patrimonio prezioso di testi, musiche, dipinti e sculture».



Iniziò negli anni 50 col gruppo degli “Harlem”, per poi scrivere con il fratello Angelo pagine indelebili della nostra cultura popolare.

Indimenticato e indimenticabile protagonista di tante edizioni del Festival della canzone algherese, che ha impreziosito con brani che hanno segnato la storia della canzone algherese, fra i quali mi piace ricordare “Ses com un’estrella” composta assieme al cugino Angelo. Ecco, Franco costellerà proprio “com un’estrella” il firmamento della canzone algherese, che in questi mesi sta vivendo una vera e propria rinascita.