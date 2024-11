S.A. 27 ottobre 2023 Intelligenza artificiale: 4 giornate di studio Giornate di formazione, aggiornamento e confronto dedicate a docenti, 4 città isolane e 4 scuole superiori sarde. 6, 7, 8 e 9 novembre a Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari. In collaborazione con Università degli Studi di Sassari e Accademia di Belle arti “Mario Sironi”



SASSARI - Quattro giornate di alta formazione riservate ai docenti di Sardegna e dedicate al tema dell’intelligenza artificiale, AI: appuntamenti fissati a Sassari il 6 novembre (giornata inaugurale) presso l'incubatore Universitario di Sassari - Cubact in collaborazione con l’IIS N. Pellegrini; a Nuoro il 7 novembre presso il liceo Sebastiano Satta; a Oristano l’8 novembre presso l’IIS A. De Castro; il 9 novembre a Cagliari presso il Liceo Scientifico Antonio Pacinotti. Siti internet di riferimento per tutte le informazioni del caso e l’iscrizione alle giornate di formazione: www.polo-onlife.it.



Come nasce l’idea di portare il ciclo di eventi itineranti “La scuola del futuro oggi” in Sardegna? L’intuizione è una scintilla che scocca fra le aule, gli ufficio, i corridoi e i laboratori dell’Istituto Superiore Carlo Dell’acqua di Legnano in partnership con DI.GI. Academy, partner a sua volta con Leonardo e Plenitude nella Young Cybersecurity Academy. Il Dell’acqua ha dato vita al POLO DELLA FORMAZIONE ONLIFE - finanziato da un bando PNRR del MIM - una struttura che si occuperà di formazione dei docenti e che ha scelto di coinvolgere nel progetto l’IIS “N. Pellegrini” di Sassari quale scuola della rete del progetto ONLIFE, coordinato della professoressa Simona Michelon.



Una gratificazione importante e un ruolo portante per gli istituti del dirigente scolastico Paolo Acone (Pellegrini di Sassari), Pino Tilocca (De Castro Oristano), Valentina Savona (Liceo Pacinotti Cagliari) e Carla Rita Marchetti (Liceo Satta Nuoro). Un ruolo attivo in vista della piena realizzazione operativa progettuale sui territori - grazie anche al coinvolgimento di attori sociali diversificati - è stato dato alla referente dell’Istituto “Dell’Acqua” Simona Michelon dai docenti referenti delle 4 scuole sarde Mauro Solinas, Antonio Deluigi, Carboni Francesca e Maria Annunziata Lenigno .



Quattro giornate - tutte programmate nello spazio tempo compreso fra le 8.30 del mattino e le ore 18: 12 ore complessive di cui 9 in presenza, 2 a distanza e 1 asincrona - animate a cura di relatori qualificati chiamati a trattare quattro tematiche differenti quali: “Come progettare una didattica innovativa con le intelligenze artificiali”; “La quarta rivoluzione nella didattica”; “Come nascono e come evolvono le intelligenze artificiali generative”; “AI e Creatività: due facce della stessa medaglia. Proiettare la scuola nel futuro più prossimo possibile. Puntare sull’innovazione attraverso la formazione, per adattare didattica del presente alle esigenze degli studenti di oggi e auspicati professionisti di domani. Fare rete, stabilire connessioni, dare forma e sostanza alle idee e trasformarle in ponti capaci di unire la penisola all’Isola.