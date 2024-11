Cor 28 ottobre 2023 Prevenire gli incidenti: formazione a Sassari Prevenire gli incidenti stradali in età pediatrica: Il corso di formazione prenderà il via alle 08.30 nella “Sala Langiu” del Comando della polizia municipale di Sassari, in via Carlo Felice, n. 8



SASSARI - Asl e Polizia municipale salgono in cattedra per prevenire gli incidenti stradali in età pediatrica: e’ in programma per lunedì 30 ottobre un corso di formazione a cui prenderanno parte gli operatori dei servizi sociali dei comuni della Provincia organizzato dal Servizio di Prevenzione e promozione della salute della Asl di Sassari, volto a promuovere buone pratiche di guida legate al codice della strada e a migliorare la consapevolezza degli operatori e della popolazione sui più frequenti errori commessi alla guida dei veicoli. Il corso di formazione prenderà il via alle 08.30 nella “Sala Langiu” del Comando della polizia municipale di Sassari, in via Carlo Felice, n. 8.