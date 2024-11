S.A. 3 novembre 2023 Winter a Cagliari con 10 voli internazionali Allo scalo di Elmas la prossima stagione invernale è caratterizzata da circa 210 voli settimanali, 33 collegamenti di linea, di cui 23 nazionali e 10 internazionali, operati da 7 compagnie aeree in 9 Paesi diversi



CAGLIARI - Al via domenica 29 ottobre la Winter Season dell’Aeroporto di Cagliari. La prossima stagione invernale è caratterizzata da circa 210 voli settimanali, 33 collegamenti di linea, di cui 23 nazionali e 10 internazionali, operati da 7 compagnie aeree in 9 Paesi diversi.

Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate operati da ITA Airways, vede Ryanair attiva sulle rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Venezia e Verona, più Perugia e Rimini come novità della stagione Winter ’23-’24.



Sempre sul fronte domestico, Volotea quest’inverno effettuerà i collegamenti per Firenze, Torino e Verona, mentre easyJet volerà su Milano Malpensa. Per quanto riguarda il network internazionale, le destinazioni proposte da Ryanair nella Winter sono Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Confermati i voli Vueling per Barcellona in tutta la stagione invernale e quelli Edelweiss e Luxair che opereranno nella peak season rispettivamente su Zurigo e Lussemburgo.



La chiusura della Summer IATA 2023 evidenzia la buona performance

dell’Aeroporto di Cagliari che, con circa 3,6 milioni di viaggiatori da aprile a ottobre, registra una crescita del flusso passeggeri intorno al 7% rispetto al 2022 e del 6% rispetto al 2019. Il dato rilevante è la performance positiva nei periodi di spalla che ha fatto registrare sulle direttrici internazionali +150.559 viaggiatori per un incremento percentuale sul 2022 pari al 16%. Nelle tratte nazionali si è avuta una crescita superiore al 3% rispetto al 2022 e prossima al 10% sul

traffico dell’estate 2019. Complessivamente, i 4.302.592 passeggeri registrati all’Aeroporto Cagliari tra gennaio e ottobre 2023 vedono una crescita del traffico superiore al 10% nel raffronto con lo stesso periodo del 2022 e di quasi il 4% sui dati 2019. Nel mese di ottobre 2023 gli arrivi e le partenze mostrano un incremento passeggeri superiore al 10% rispetto a ottobre 2022.