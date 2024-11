Cor 9 novembre 2023 Villanovafranca si tinge di viola Una Domenica in viola. Il 12 novembre A Villanovafranca la seconda giornata del festival delle strade dello zafferano di Sardegna DOP



CAGLIARI - Villanovafranca si tinge di giallo, rosso e viola in occasione della seconda giornata del festival delle Strade dello Zafferano DOP di Sardegna, in programma nel paese della Marmilla domenica 12 novembre. L’evento, organizzato dalla rete dei comuni di Turri, San Gavino Monreale e Villanovafranca, sostenuto da Fondazione di Sardegna e Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali, si preannuncia con un ricco programma di eventi culturali, enogastronomici e di intrattenimento, tante diverse iniziative che accompagneranno i residenti e i visitatori alla scoperta della storia, delle tradizione e dei sapori più autentici della Sardegna.



«Il festival delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP che si svolgerà a nel nostro comune domenica 12 novembre – afferma il Sindaco di Villanovafranca Matteo Castangia - rappresenta uno degli eventi enogastronomici più prestigiosi che la nostra Isola possa proporre ai visitatori. Quando si parla di fare un viaggio attraverso la storia e la tradizione, nulla è paragonabile alla proposta turistica e culturale delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP. Domenica 12 novembre, il nostro suggestivo centro storico – continua Castangia - si trasformerà in un palcoscenico vivente dove cibo, cultura e tradizione si intrecceranno indissolubilmente, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e indimenticabile. Il Festival, oltre a esaltare le qualità dello zafferano di Sardegna DOP, ha come obiettivo quello di sottolineare e valorizzare il patrimonio culturale del territorio: case storiche, chiese, nuraghi e musei devono diventare teatro di laboratori e stand, in una sinergia che esalta e promuove le bellezze della nostra terra».



La giornata di domenica 12 novembre comincerà quasi all’alba, quando dalle 7:30 alle 9:00 gli appassionati e i tanti curiosi potranno visitare i campi in fiore dello Zafferano DOP della produzione Cortis. Successivamente, alle 9:00, le vie del Centro Storico si animeranno con l'apertura dell'Info Point, degli stand con prodotti enogastronomici, dell'allegra proposta del Bar Sebastian con le escursioni con i pony, e lo Stand del Comitato Madonna della Salute che delizierà i presenti con una speciale saffron street food. Sempre alle 9:00, si apre Sa Domu de Su Tzafaranu con le dimostrazioni di pulitura dello Zafferano DOP con metodo tradizionale, mentre a Casa Porru "Sa Domu 'e Nanà" si potrà assistere ad un'esposizione di vespe e moto d'epoca. Poco dopo, alle 9:30, la Sala Esposizioni Temporanee del Civico Museo Archeologico “Su Mulinu” metterà in mostra le opere d'arte nate durante l'estemporanea di pittura del maggio 2023.



Sotto i portici del Municipio, invece, si rievocheranno tradizioni e antichi mestieri, con la A.T. Pro Loco Segariu che proporrà dimostrazioni di panificazione con lievito madre, mentre a Sa Pratza de Tzia Dora si diffonderanno note musicali e si allestirà un punto di ristoro con giochi grazie ai “I Castagneros”, organizzato dal Comitato San Lorenzo 2024. Alle 10:00, alla Casa del Soldato Madonna della Salute una mostra fotografica ripercorrerà le vicende delle guerre mondiali attraverso reperti, giornali, divise e monete dal 1800 al 2000. Nello stesso momento, allo Stand e20’s Multimedia organizzerà una raccolta fondi per l’Airc e proporrà esperienze di realtà virtuale. Alla Biblioteca Comunale “Vincenzo Porru” una mostra bibliografica sullo Zafferano.



«Il mio primo ricordo legato a questa preziosa spezia – ci racconta Castangia - è legato ai tanti petali di Zafferano che si adagiavano negli usci delle case. Questa tradizione, ancora viva nel nostro paese, serve di buon auspicio per le annate successive». Gesti che potranno essere ammirati anche domenica 12 novembre quando le suggestive stradine del centro storico di Villanovafranca saranno il palcoscenico principale di una festa di popolo e gusto che culmineranno dalle 10:30 alle 12:30 con la gara gastronomica, moderata da Gianluca Medas "Il secondo allo Zafferano", sotto i portici di Piazza Risorgimento. In parallelo, l'evento “Zaff-art” alla Casa Caria con degustazioni, escursioni e intrattenimento musicale.



Avvicinandoci a mezzogiorno, Sa Domu de Tzia Caterina diventerà la tela per un nuovo murale che sarà realizzato dall’artista Gisella Mura e, alle 12:30, nelle vie del centro e nello Stand Pro Loco si potrà degustare un tipico pranzo a base di zafferano. Il pomeriggio altre sorprese. Dalle 15:00, sia la Biblioteca Comunale "Vincenzo Porru" che le vie del centro storico saranno animate da laboratori creativi e esibizioni musicali. A seguire, premiazioni, animazioni per bambini, presentazioni letterarie e degustazioni, che troveranno fine alle 18:00 in Piazza Risorgimento con la musica “Suoni di Sardegna”.