C.S. 9 novembre 2023 Alghero piange Ignazio Simula Cantante dal grande talento, artista e persona dal cuore d’oro. La comunità locale dà l’addio a una persona dalla grande sensibilità e ironia, capace di emozionare con la sua voce e farsi voler bene da tutti, portato via troppo presto da una impietosa malattia



ALGHERO - Con il cuore pesante Alghero e la comunità musicale della Sardegna piangono la prematura dipartita di Ignazio Simula, amato cantante, artista, marito, padre e amico dal cuore d’oro.

Ignazio è stato un artista di eccezionale talento, dotato di grandissime capacità vocali: la sua voce era capace di coprire ogni tipo di genere, dal melodico al più aggressivo. Idolatrato dai più giovani, rispettato e amato da tutti, è stato un riferimento per due generazioni di musicisti locali: con la sua passione ha contribuito a costruire e far vivere la scena musicale del nord Sardegna - e non solo - dagli anni 2000 in poi.



La sua traiettoria musicale è iniziata nell’ambiente underground, militando in metal band locali come Toys e Pure Assault; la sua strada si è legata a quella degli Arhythmia, proseguendo poi con gli Apneica, i Littu e progetti in acustico come Finantihate sino ad approdare al canto corale con il Coro Polifonico Algherese. La voce calda e potente era una sua caratteristica straordinaria, insieme al suo grande cuore e all’inarrestabile ironia. Chi lo ha conosciuto sa come fosse davvero impossibile stare con lui per più di due minuti senza fare una bella risata: aveva un umorismo travolgente, un’ironia acutissima unita alla voglia di scherzare di continuo. Ha vissuto seguendo tante passioni, dal canto e musica sino alle moto, rimanendo sempre umile e disponibile.



Ignazio è stato un amico leale, un grande artista, un compagno di vita, un padre premuroso e un faro di positività: il suo ricordo vivrà per sempre insieme alla sua musica e alle sue tante registrazioni, divise tra i numerosi album pubblicati con diverse band e disponibili su differenti piattaforme. Come artista Ignazio ha incantato il pubblico con la sua musica; come persona ha lasciato un'impronta indelebile di gentilezza e simpatia in chiunque lo abbia incontrato. Una persona eccezionale nella sua normalità, capace di spezzare qualunque imbarazzo in pubblico con una battuta e altrettanto pronto a sorprendere nel privato con gesti e parole di grande dolcezza e profondità.



Ci lascia dopo una coraggiosa lotta contro una malattia implacabile che lo ha portato via troppo presto: la comunità musicale perde una grande voce, tutti noi perdiamo un grande uomo, un amico, un marito, un padre, una persona speciale e unica. Ciao Ignazio: grazie per tutti i bei momenti passati insieme e le emozioni che hai saputo regalarci. I funerali avranno luogo Venerdì 10 Novembre alle ore 14,30 partendo dall’Ospedale Civile di Sassari diretti alla Parrocchia della Madonna del Santo Rosario ove alle ore 15,30 sarà celebrata la S. Messa “Corpore Praesenti”.