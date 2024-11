Cor 9 novembre 2023 Dem decisi: Todde (M5s) candidata Dopo la "benedizione" della scorsa riunione arriva oggi l´incoronazione ufficiale per la deputata del Movimento 5 Stelle. Sarà lei la candidata presidente del Pd alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Sardo



CAGLIARI - Dopo settimane di attesa e tattica arriva la notizia che tutti sapevano: Alessandra Todde, deputata del Movimento 5 Stelle, già vice ministro col governo Conte e attualmente vicepresidente nazionale del Movimento fondato da Beppe Grillo, è la candidata ufficiale del Centrosinistra sardo alle elezioni in programma nel febbraio del 2024. L'accelerata sull'investitura è arrivata dal tavolo che si è riunito nel primo pomeriggio nella sede del Partito democratico di Cagliari. Todde è stata accolta con un applauso dai suoi sostenitori. La scelta della Todde non sarà indolore: al netto di ripensamenti dell'ultimo momento, infatti, porterà con se la spaccatura delle opposizioni. Alla riunione non ha partecipato il partito dei Progressisti - che si aggiunge a Liberu e +Europa - che si appresta a sostenere la ricandidatura di Renato Soru.