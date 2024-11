S.A. 10 novembre 2023 Forni aperti a Villaurbana Grande protagonista il pane dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo con gli artigiani di Grecia, Francia, Marocco, Sicilia, Calabria e Puglia, e lo chef pluristellato Bruno Barbieri. Appuntamento domenica 12 novembre



VILLAURBANA - Domenica 12 novembre il secondo appuntamento della 1ª edizione di Pané-Incontri gastronomici nel borgo. Grande protagonista il pane dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo con gli artigiani di Grecia, Francia, Marocco, Sicilia, Calabria e Puglia, e lo chef pluristellato Bruno Barbieri. Due itinerari di degustazione per conoscere i pani tipici in abbinamento con prodotti del territorio, incontri, laboratori ‘mani in pasta’ e uno spettacolo unico al tramonto. L’appuntamento è di quelli da non perdere, il grande protagonista il pane, insieme con ospiti provenienti da diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che tramandano tradizioni comuni ma uniche e straordinariamente identitarie, quelle di Grecia, Francia, Marocco, Sicilia, Calabria e Puglia e della Sardegna.



A Villaurbana arriveranno artigiani del pane italiani e internazionali e lo chef pluristellato Bruno Barbieri, che sarà protagonista di un talk sui temi della ristorazione e dell'accoglienza e incontrerà il suo pubblico dialogando con lo scrittore Matteo Porru.



Ma ci saranno anche altri incontri, laboratori ‘mani in pasta’ e uno spettacolo unico al tramonto. Il pubblico potrà prendere parte alle sessioni di panificazione e alle degustazioni: due gli itinerari, contrassegnati dai colori arancio e verde, in un viaggio esperienziale alla scoperta delle produzioni e per conoscere i pani tipici in abbinamento con prodotti del territorio, dall’olio al miele, dai formaggi alle cozze, dai salumi alla bottarga al tartufo. Per chiudere in assoluta bellezza, alle 17:00, lo spettacolo “Koi - cantando danzavamo”, omaggio a Sergio Atzeni e alle tradizioni sarde nella produzione originale di Festival Abbabula con la regia e la direzione artistica di Chiara Murru e le musiche dal vivo di Francesco Medda Arrogalla.