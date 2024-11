S.A. 15 novembre 2023 Il sindaco Conoci incontra nuovo Prefetto Ieri mattina il sindaco di Alghero ha affrontato con Grazia La Fauci, neo Prefetto a Sassari, i temi centrali per la Riviera del Corallo: l’organizzazione della protezione civile, la sicurezza, gli eventi



ALGHERO - Il sindaco di Alghero ha dato, a nome dell'intera città, il benvenuto e augurato buon lavoro alla dott.ssa Grazia La Fauci, da qualche settimana nuovo Prefetto a Sassari, certo di una collaborazione che proseguirà positivamente come sempre avvenuto. Ieri mattina Mario Conoci ha affrontato con lei i temi centrali per Alghero: Dall’organizzazione della protezione civile alla sicurezza agli eventi.



«Ho sottolineato il grande contributo del mondo del volontariato in molti settori, da quello sanitario a quello sociale e della protezione civile. Ho descritto una collettività attiva che vuole operare collaborazione con il territorio e con le altre istituzioni, Prefettura in primis» dice Mario Conoci. Il Prefetto ha ribadito la volontà di continuare a svolgere un ruolo cruciale a sostegno delle istituzioni e dei cittadini del territorio mantenendo una stretta relazione operativa con i comuni, ed in particolare per Alghero, già per i prossimi appuntamenti di fine anno per i quali è necessario operare insieme per garantire la migliore riuscita degli eventi.