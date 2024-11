Cor 15 novembre 2023 Il ricordo commosso di Antonello Cano Il ricordo commosso dei vertici della Federazione Italiana Nuoto. Algherese, viveva a Roma. Una vita trascorsa ad allenare gli angeli che salvano vite in acqua ma che vincono anche medaglie internazionali



ALGHERO - E' scomparso all'età di 74 anni Antonello Cano, Commissario tecnico della Nazionale di nuoto per salvamento. Originario di Alghero, viveva da tempo a Roma. Ha iniziato la sua carriera da atleta, proseguendo da allenatore nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, da tecnico federale nel 1978, fino ad assumere l'incarico di commissario tecnico della Nazionale nel 1999. Una vita trascorsa ad allenare gli angeli che salvano vite in acqua ma che vincono anche medaglie internazionali in piscina ed in mare. Oltre quarant'anni di successi dal 1982 ad oggi. Alla guida degli azzurri ha conquistato 429 medaglie, 168 d'oro, 134 d'argento e 127 di bronzo. Ai World Games, le olimpiadi degli sport non olimpici, 24 ori, 32 argenti e 24 bronzi (per un totale di 80 medaglie); ai Rescue e Mondiali 56 ori, 42 argenti e 42 bronzi (140) e agli Europei 88 ori, 60 argenti e 61 bronzi (209).



[foto FIN]