Lavori Pubblici: 270 milioni da Regione

CAGLIARI - Ammontano a circa 272 milioni di euro le risorse per gli interventi dei lavori pubblici in Sardegna indicate dalla Giunta regionale nel disegno di legge della variazione di bilancio passata al vaglio della Terza commissione e che, la prossima settimana, sarà discussa in Consiglio regionale. Di seguito alcune delle disposizioni contenute nel testo. «Tra le misure più significative – dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu – abbiamo l’incremento della dotazione finanziaria a favore dei Comuni per la viabilità locale, con ulteriori 10,7 milioni di euro rispetto agli oltre 100 milioni già stanziati. Fondi che consentiranno di aumentare il numero dei beneficiari tra quelli in graduatoria nel bando del 2023, che quindi andrà a scorrimento. Inoltre, sempre per i Comuni, e più precisamente per lo scorrimento di un’altra graduatoria, quella per finanziare la riqualificazione dei centri urbani, abbiamo messo in campo poco più di 9,7 milioni di euro».



Nuove coperture anche per le opere immediatamente cantierabili per cui la scadenza dei termini indicati dal mutuo infrastrutture richiedeva il reperimento di nuove risorse: «Un impegno sul rifinanziamento – precisa l’assessore Saiu – che avevamo preso su tutta una serie di interventi immediatamente cantierabili e per i quali stiamo destinando 40 milioni di euro». Trovano posto nella variazione di bilancio anche gli 8 milioni per il completamento dell’iter progettuale della Trasversale sarda Oristano-Tortolì, mentre per la viabilità delle aree montane di Meana Sardo, Desulo e Ovodda sono stati assegnati complessivamente 4 milioni di euro, «Risorse che si aggiungono – precisa l’assessore Saiu – ai 6,5 milioni di euro che l’assessorato dei Lavori pubblici ha destinato alla Cossatsu-Tascusì».



Tra gli altri interventi inseriti nel disegno di legge: 10 milioni di euro per le caserme dell’Arma dei Carabinieri e per le questure, che si aggiungono alle risorse già stanziate in precedenza; 10 milioni per la galleria di Mughina, a Nuoro, chiusa da tempo per problemi strutturali che hanno richiesto l’intervento finanziario della Regione; 20 milioni per la realizzazione di reti di drenaggio in ambiti urbani e 2,5 milioni per il sistema di canali nel centro abitato di Zerfaliu. Tra gli investimenti più consistenti indicati nel disegno di legge della variazione di bilancio troviamo 100milioni di euro per la cantierizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Infine, uno degli interventi più qualificanti in materia di lavori pubblici contenuto nella variazione è la previsione di 22,5 milioni per la progettazione e la realizzazione di nuove centrali idroelettriche: «È un investimento che va inserito nel quadro di interventi che consentano la produzione di energia da una fonte realmente ‘green’ che permetterà di avere benefici autentici per la Sardegna. Una risposta concreta e di prospettiva, contro ogni forma di speculazione», conclude l’assessore Saiu.