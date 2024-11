S.A. 22 novembre 2023 Udassi capo delegazione Nazionale Lega Pro Stefano Udassi è stato nominato il capo delegazione della rappresentativa Nazionale di Lega Pro ed è stato Gianfranco Zola a consegnare una maglia simbolica al presidente torresino



SASSARI - Il maltempo non spegne l’entusiasmo e i fari dello stadio “Vanni Sanna”: Un intero pomeriggio quello di ieri dedicato al pallone giocato dal futuro del pallone stesso con incontri fra team misti Primi Calci, Rappresentative under 15, under 16 e under 17 under 15. Tutto è cominciato alle ore 15.45 sull’erba del Vanni Sanna alla presenza dell’intero staff tecnico di miste Arrigoni (collaboratori tecnici Luigi Corino e Oriano Renzi; allenatore dei portieri Alberto Pomini; team manager: Paolo Pastore).



Momenti di purissimo divertimento e gioco per i più piccoli. Livello di fisicità, agonismo, cattiva e tecnica ad elevarsi con lo scorrere delle partite cui dalla tribuna coperta, assiste anche Gianfranco Zola, accompagnato dalla dirigenza della Torres Sassari e da alcuni dei vecchi compagni rossoblù. Magic Box scende in campo per l’ultimo incontro in calendario: saluta gli arbitri, due parole e foto di rito e dà lui il calcio di inizio.. non capita tutti giorni ad un ragazzo degli anni 2000 di “scambiare” con sir Zola. Un orgoglio per la società del presidente Udassi e della proprietà Abinsula che della cura al vivaio fanno una priorità e un obiettivo.



Dalle ore 18.45 spazio ad un incontro dibattito incentrato sull’importanza del Settore Giovanile nel calcio moderno, in modo specifico in Lega Pro, e sul ruolo svolto dalla Rappresentativa di Lega nella costruzione del percorso del giovane uomo e calciatore. Una ricca platea composta da addetti ai lavori, dirigenti torresi, giornalisti, giovani calciatori, partner e sponsor rossoblù ha ascoltato gli interventi affidati a tre relatori d’eccezione: il presidente della Torres padrona di casa Stefano Udassi, il tecnico della Rappresentativa di Lega Pro Daniele Arrigoni e al vice presidente della Lega Pro, già protagonista proprio in maglia Torres, Gianfranco Zola. A moderare la tavola rotonda, il giornalista Mario Frongia.



Durante il convegno c'è stato anche un annuncio a sorpresa: Stefano Udassi è stato nominato il capo delegazione della rappresentativa Nazionale di Lega Pro ed è stato Gianfranco Zola a consegnare una maglia simbolica al presidente torresino a cui ha dedicato queste parole: «Abbiamo bisogno di persone serie, che fanno bene il loro mestiere e fanno al meglio la loro parte. Serve passione, servono persone che trasmettono passione».