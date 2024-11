Cor 23 novembre 2023 Prima Fiera B2B dell’Artigianato Artistico Raccontare, promuovere, condividere, comunicare. Una finestra aperta sull’Isola che guarda all’orizzonte globale. La fiera - ospitata negli spazi dell’ex Cantina, già teatro della mostra “Tessingiu” - una finestra aperta su Samugheo



ORISTANO - Esaltare le peculiarità. Mostrare al mondo l’unicità delle lavorazioni. Raccontare l’antica laboriosità trasformata in operosa innovazione da giovani custodi della tradizione. Questo ed altro ancora sarà la prima Fiera B2B dell’artigianato artistico della Sardegna, grande e atteso evento finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna in programma a Samugheo (OR) dal 7 al 10 dicembre 2023.



«Una manifestazione fortemente voluta dall'Amministrazione comunale di Samugheo, che ha incontrato il favore della massima Istituzione isolana, la Regione Sardegna, che ha scelto di finanziarla. Siamo estremamente soddisfatti di poter finalmente annunciare che il nostro paese ospiterà la prima fiera dell'artigianato artistico B2B della Sardegna, un'occasione unica per la nostra comunità, storicamente votata alla produzione di manufatti artistici in tutti i settori artigianali e famosa nel mondo per l'arte tessile» afferma il sindaco Basilio Patta.



La fiera - ospitata negli spazi dell’ex Cantina, già teatro della mostra “Tessingiu” - una finestra aperta su Samugheo, sulla Sardegna e sul mondo intero dato che è riservata agli operatori, ai buyers, agli stakeholders del settore dell’artigianato artistico. Incroci d’intenti e di interessi, trame di passioni e opportunità di conoscenza costruite all’ombra dell’arte che tutto permea di un fascino e di un valore particolare. «Siamo sicuri che la presenza di buyers e stakeholders, locali, italiani e internazionali nei giorni della manifestazione sarà motivo di confronto e crescita per tutto il territorio isolano, non solo quello samughese» è il pensiero dell’assessore alle Attività Produttive Massimiliano Urru. La Fiera è progettata e diretta operativamente da Luca Zoccheddu di Altrove, Agenzia creativa che con il suo staff segue anche le fasi di comunicazione e promozione dell'evento.