S.A. 29 novembre 2023 Porto San Teodoro: lavori nel primo lotto Accordo per la cessione temporanea delle aree demaniali in loc Niuloni, in vista dell´imminente avvio dei lavori di completamento del primo lotto dei lavori del porto turistico di San Teodoro



SAN TEODORO - Ieri 28 novembre, presso la sede della Guardia Costiera di Olbia, il Comandante Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo ha consegnato al sindaco di San Teodoro Rita Deretta in presenza del Dottor Massimiliano Ponti in rappresentanza della Regione Sardegna, l'area del porto di San Teodoro in località Niuloni. Questa formalizzazione permetterà, l’accantieramento e l’avvio dei lavori per il completamento del primo lotto del porto, un'opera strategica inserita nella programmazione regionale da quasi 30 anni. Intorno alla prima settimana di dicembre è prevista la firma del contratto con l’azienda aggiudicataria dei lavori.