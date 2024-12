S.A. 29 novembre 2023 Cantieri e modifica alla viabilità a Sassari Lavori in via Forlanini e via Coradduzza. I cantieri sono partiti oggi e, salvo contrattempi, si concluderanno giovedì 7 dicembre



SASSARI - Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità, per i quali sono previste modifiche alla viabilità. Dopo via Livorno, via Rizzeddu, l'area mercatale di via Tempio, e via de Nicola nel tratto tra viale Italia e via Turati, ancora in corso, è ora la volta di via Forlanini e via Coradduzza. I lavori sono partiti oggi e, salvo contrattempi, si concluderanno giovedì 7 dicembre.



Il cantiere è articolato in due fasi. In via Forlanini le attività avranno una durata, salvo imprevisti, di 8 giorni, dal 29 novembre al 6 dicembre, ed è prevista la chiusura al traffico tra via Umana e via Siglienti, percorribile solo al traffico locale, mentre i mezzi pubblici potranno passare. La viabilità sarà consentita in un solo senso di marcia dalla rotatoria di via Carlo Felice in ingresso in via Forlanini, con deviazione su via Umana e sarà consentita dalla seconda traversa di via Ugo la Malfa, via Nicolodi e via Umana, in direzione obbligatoria verso via Siglienti. La prima traversa di via Ugo la Malfa sarà chiusa e deviata sulla seconda traversa di via Ugo la malfa.



In via Coradduzza le attività avranno una durata, salvo imprevisti, di 4 giorni, dal 4 dicembre al 7 dicembre. In questa fase sarà chiusa al traffico via Coradduzza tra via Carbonazzi e via Carlo Felice, e via Carlo Felice a via Wagner, tratti percorribili solo al traffico locale. La viabilità proseguirà su via Carbonazzi, via Carlo Felice sulla rotatoria, via Carlo Felice e attraverso via Wagner potrà ritornare su via Coradduzza. Consentita l'uscita da via Baracca.



Il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione, il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori. I pedoni dovrebbero limitare quanto possibile il passaggio nei tratti interessati dalle lavorazioni. Intanto ieri si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del marciapiede nella bretella di via Papa Giovanni XXIII. Il cantiere comunale è stato attivato immediatamente appena è stato segnalato il problema. Il settore Infrastrutture della Mobilità ha fatto in modo che si possa passare senza pericolo e ha evitato di chiudere al transito dei pedoni, in attesa dell’attività di manutenzione straordinaria già programmata.