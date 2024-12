Cor 3 dicembre 2023 La Turritana schiaccia lo Sporting Alghero Partita persa per lo Sporting Alghero, ci ha pensato la Turritana squadra di Portotorres che ha legittimato il successo col perentorio risultato di 6 a 1, ottenuto grazie a ad una prestazione gagliarda di tutta la squadra



ALGHERO - I segnali negativi per il mister Correddu arrivano già dal primo minuto, tanto è bastato per il centravanti portotorrese per infilare la porta algherese dopo aver bucato la difesa. Una partita sicuramente giocata sotto tono a causa delle diverse assenze, unica vera attenuante per il tecnico rossoblu. Con questo successo la turritana aggancia il centro classifica mentre i rossoblù vedono allontanarsi l’Atletico Castelsardo e lo Sporting Sassari che ieri nello scontro diretto hanno pareggiato mentre il Santa Lucia Sennori con l’odierna vittoria esterna in casa Wilier si allontana di altre tre lunghezze grazie alla vittoria esterne contro la Wilier. Ciò nonostante Lo Sporting Alghero non è tagliata fuori dai giochi, occupa il quarto posto in classifica e siamo solo all’inizio del campionato, la dirigenza a fine gara, nel complimentarsi con gli avversari risponde alle domande «la sconfitta di oggi, un ostacolo sulla strada per il successo, è determinata solo da un momentanea difficoltà, una serie di coincidenze negative che normalmente si diluiscono nell’arco di una stagione, noi le abbiamo avute tutte oggi in un colpo solo speriamo siano finite qui. Non c'è bisogno di abbattersi, ma al contrario, di guardare avanti con determinazione e tenacia. Quando più amara è la sconfitta la prova più grande di coraggio è avere il coraggio di sopportarla senza perdere il cuore perciò dal terzo fischio dell’arbitro lo Sporting Alghero riprenderà da quel gol segnato da Gabriele Carta che è valso la bandiera dei rossoblù».