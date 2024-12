S.A. 4 dicembre 2023 Lego Creator Sardegna: algherese in corsa per il titolo Per le finali di quest´anno, Cosimo Carta presenta il suo lavoro "Diorama Numero 8: Music On", un omaggio alle sue passioni per la musica e gli scacchi. Votazione aperta sino al 7 dicembre



ALGHERO – Cosimo Carta, un giovane talento di Alghero, è tra i finalisti del concorso Regionale Lego Creator Sardegna 2023. La sua abilità artistica si è già distinta nel luglio di quest'anno, quando ha vinto il primo posto nel concorso di San Sperate con una straordinaria riproduzione in mattoncini Lego della sua classe.



Per le finali di quest'anno, Cosimo presenta il suo lavoro "Diorama Numero 8: Music On", un omaggio alle sue passioni per la musica e gli scacchi, raffigurante il suo alter ego Lego che suona la chitarra su un pavimento a scacchiera.



Al concorso, promosso dall'associazione Karalabrick, partecipano bambini provenienti da tutta l'isola, per un totale di 17 diorami in gara che, attualmente, sono esposti presso il Museo del Mattoncino a Cagliari in Viale Trento n 5. Per loro in palio l'accesso alla gara nazionale dedicata ai giovanissimi Lego Creators. La votazione è aperta fino alle ore 12:00 del 7 dicembre.