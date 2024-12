S.A. 4 dicembre 2023 Assalto a portavalori in Ogliastra IL colpo è avvenuto sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia. Durante l´azione dei malviventi sono stati esplosi degli spari e incendiate auto



TERTENIA - Questa mattina un portavalori è stato assaltato sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra. Durante l'azione dei malviventi sono stati esplosi degli spari. Alcune auto sono state incendiate ma non risulterebbero feriti. La viabilità è bloccata Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118.