Forza Italia Giovani, mobilitazione nell´Isola

ELMAS - Forza Italia Giovani si mobilita in nome della solidarietà, con un’azione che ha visto gli azzurri presenti su tutto il territorio regionale. A Elmas per il terzo anno consecutivo, i giovani militanti, con in testa insieme al Coordinatore Regionale Josuè Melis e la Coordinatrice Provinciale Alessia Usai, hanno consegnato decine di buste di vestiti all’Associazione San Martino. A Nuoro il Coordinatore Provinciale Alessandro Mulas insieme a un numeroso gruppo di militanti ha preso parte alla colletta alimentare. Donazione di vestiti anche in provincia di Sassari, dove il Coordinatore Provinciale Marco Dettori hanno consegnato i beni raccolti al monastero benedettino di Borutta. «Il nuovo coordinamento – ha dichiarato il Coordinatore regionale, Josué Melis, parte nel segno del movimentisimo, accompagnando l’attività politica con l’azione concreta. Non ci limitiamo a enunciare dei valori, vogliamo esserne anche interpreti ogni giorno. Su queste basi stiamo costruendo un nuovo radicamento nel territorio che vede la partecipazione alla vita pubblica di centinaia di ragazzi ispirati dalla sana ambizione di dare il proprio contributo di idee, di valori e di progetti alla comunità».