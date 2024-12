Cor 5 dicembre 2023 Il Teatro S´Arza con gli artisti contemporanei Il Teatro S´Arza promuove la XVII edizione di Prove d´Autore, un festival con artisti contemporanei di musica, teatro e arti performative dedicato ad argomenti di carattere sociale. L´evento rientra nel cartellone delle attività Sassari Natale Insieme organizzate dal Comune di Sassari



SASSARI - L'edizione di quest'anno affronterà temi di profonda attualità come il messaggio natalizio della pace e il rispetto per le donne. Il Teatro S'arza vuole così dare un contributo alla mobilitazione che si svolge in tutto il mondo, e che lo scorso anno era esplosa con particolare forza dopo le uccisioni di alcune giovani ragazze iraniane. Il festival si articolerà in tre giornate e prenderà il via il 6 ottobre a San Nicola alle 16.30 con un intervento di animazione per bambini con lo spettacolo di Teatro S'arza "Nonnino raccontamene un'altra".



Il 7 ottobre in piazza Azuni alle 18.30 si succederanno sul palco le esibizioni di Julio Vernia e "La storia di Gerry Scotty", Stefano Petretto con "Io tu e l'ottocento", Maria Paola Dessì con "Butterfly,l'albero di Natale mai abbattuto " e "La maestra di Natale", Francesco Petretto con " Lettere da Van Gogh", Domenico Soggia con "Su truncu e xena" e a chiusura Luana Farina Martinelli con" Natale e Pace". La terza giornata proporrà il Teatro immagini di Rieti e la bicicletta gialla itinerante di Ivan Tanteri con "L'uomo dei sogni " fra piazza Azuni e piazza Tola dalle 16.30. La manifestazione è promossa dal Comune di Sassari e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna.