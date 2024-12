Cor 7 dicembre 2023 Nuovi arrivi in casa Sporting Alghero La società della borgata di Santa Maria La Palma nel corso della riunione della squadra tenutasi ieri sera a Fertilia presso il Ristorante da Bruno ha reso noto l’arrivo in rosa del difensore Cristian Gallo di Alghero e dell’attaccante Lorenzo Riu



ALGHERO - Due nuovi arrivi in casa Sporting Alghero: la società della borgata di Santa Maria La Palma nel corso della riunione della squadra tenutasi ieri sera a Fertilia presso il Ristorante da Bruno ha reso noto l’arrivo in rosa del difensore Cristian Gallo di Alghero e dell’attaccante Lorenzo Riu di Santa Maria La Palma, due giovani che hanno scelto di sposare il progetto che sta sviluppando lo Sporting Alghero in collaborazione con la borgata di Santa Maria La Palma.



Cristian Gallo classe 2002, è un centrale difensivo, giunge dalla FC Alghero militante nella seconda categoria girone E, con cui ha vinto la scorsa stagione 2022/23 il campionato di terza categoria. Tra le altre, ha vestito la maglia dell’URI Calcio dove ha militato nella categoria Juniores Nazionali, di cui era il capitano, e con il quale nella stagione 2021/22 ha vinto il Campionato Regionale e disputato le finali Nazionali di Roma. Nel suo tabellino figurano anche le convocazioni in prima squadra in Eccellenza ed in serie D.



Lorenzo Riu, classe 2004, è un talentuoso esterno destro offensivo. Nella stagione sportiva 2022/23 ha militato nell’Alghero Calcio vincendo il campionato di prima categoria concorrendo al passaggio in Promozione. Per la stagione 2023/24 è stato ingaggiato dalla Asd Campanedda altra società militante nel campionato di prima categoria girone D.



L'arrivo di Cristian Gallo e Lorenzo Riu alla squadra rappresenta un importante passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi sportivi, sono il primo grande rinforzo invernale per la squadra di Mister Nando Correddu, che ora potrà contare di altri due importanti giovani, di prospettiva per il progetto societario, che si vanno ad aggiungere ai coetanei di valore già presenti in rosa. Ora non ci resta che aspettare il debutto in campo per vedere la loro performance.