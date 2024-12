Cor 9 dicembre 2023 Sébastien Le Guen per il Festivalguer Una performance gioiosa, semplice ed essenziale per il terzo appuntamento di FestivAlguer, in programma domenica 10 dicembre alle 11.30 e in replica il pomeriggio alle 15.45 ai giardini pubblici “Giuseppe Manno” di Alghero



ALGHERO - Una mini-residenza artistica a conclusione della quale il pubblico potrà godere di uno spettacolo che mescola filo, parole, disegni e attimi catturati. Una performance gioiosa, semplice ed essenziale per il terzo appuntamento di FestivAlguer, in programma domenica 10 dicembre alle 11.30 e in replica il pomeriggio alle 15.45 ai giardini pubblici “Giuseppe Manno” di Alghero. “(…) Parenthèse points parenthèse” è il progetto della compagnia francese Lonely Circus che vede protagonista e autore il funambolo danzatore e disegnatore Sébastien Le Guen: per due giornate, l’8 e il 9 dicembre dalle 9 alle 18, l’artista occuperà i giardini pubblici della città per allenarsi sulla corda e annotare e disegnare tutto ciò che sente e ciò che gli viene detto.



Parole, espressioni, sensazioni che Sébastien proverà a catturare spontaneamente e senza alcun metodo in una sorta di etnologia ludica. A poco a poco i suoi disegni invaderanno lo spazio e durante l’ultimo giorno, lo spettacolo di domenica 10, riproporrà tutto ciò che è stato raccolto: il frutto del lavoro artistico che mescola quello che il funambolo disegnatore ha costruito dal vivo, il rapporto che ha creato con il pubblico per raccontare ai presenti il legame ricostruito tra artista, spazio pubblico e comunità che lo abita. Una performance spontanea che non ha nulla di precostruito che si conclude con uno spettacolo finale e l’esposizione di tutti i disegni realizzati per trasmettere ciò che accaduto tra l’artista e la gente che abita quel luogo con alcune scene che ripropone in onda, un po' come un film, dei tre giorni raccontati in diretta.



Domenica 17 dicembre ultimo appuntamento del festival alle 21 al Teatro Civico “Gavino Ballero” con il monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di gaberiana memoria: “Una Cosetta Così” di e con Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, rapper e cantautore, tra i più apprezzati artisti contemporanei che proporrà uno show fatto di storie personali, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Biglietti ancora disponibili in prevendita su vivaticket, costo del biglietto 15 euro. La 21esima edizione di FestivAlguer è sostenuta dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna, con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo e il patrocinio del Comune di Alghero, inserito nel cartellone di eventi del Cap d’Any 2023 – 2024 della città di Alghero, realizzato in partnership con la Cantina Sella & Mosca e la Nastro Azzurro.