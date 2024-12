Cor 12 dicembre 2023 Ex Caserma, progettazione chiusa Si completa la definitiva riqualificazione degli immobili storici della città di Alghero. Ex Caserma, approvato il progetto definitivo-esecutivo, si procede con l´appalto per la realizzazione dei lavori. Nei giorni scorsi il via libera in Giunta



ALGHERO - «In linea con le lungimiranti scelte del recente passato, il recupero edilizio dell'ex Caserma dei Carabinieri ricompresa tra la via Simon, il Largo San Francesco e la Piazza Pino Piras completa l'opera di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico de Lo Quarter nell'ex Complesso dei Gesuiti e la fortificazione sulle antiche mura. Restituendo alla città un immobile funzionale al servizio degli algheresi, che continuerà a rivestire un importante valore culturale e sociale».



Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, commenta ed accoglie con soddisfazione il lungo processo di progettazione che si chiude con l'approvazione in Giunta del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di recupero e riqualificazione edilizia dell’ex Caserma dei Carabinieri di via Simon. Si tratta, di fatto, dell’ultimo passaggio che precede il bando per l’aggiudicazione dei lavori. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3.170.102,45 euro: si tratta di un importante finanziamento reperito dal Pnrr, nell’ambito delle progettualità di rigenerazione urbana, grazie all’attenta opera di programmazione portata avanti in questi anni dai competenti uffici dell’amministrazione algherese.



Il primo lotto di interventi riguarderà la completa messa in sicurezza di tutte le coperture, il consolidamento strutturale e l’adeguamento funzionale di tutto il piano terra, adibito a sale espositive e riunioni con funzioni prevalentemente sociali e culturali legate alle attività associative. I piani superiori saranno invece utilizzati a fini direzionali con uffici periferici della pubblica amministrazione.



Nella foto: un recente sopralluogo all'ex Caserma dei Carabinieri di Alghero