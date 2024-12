Cor 14 dicembre 2023 «Ai detenuti di Alghero una tutela in più» Arriva dal capogruppo del Partito democratico algherese il plauso all´elezione di Carmelo Piras a Garante dei Detenuti ad Alghero. Mimmo Pirisi fa gli auguri di buon lavoro







Nella foto: Mimmo Pirisi al voto in Consiglio comunale ad Alghero ALGHERO - «Finalmente anche l'istituto penitenziario Algherese, l'unica struttura sarda fino a ieri sprovvista, ha un proprio "Garante dei detenuti". Da oggi gli ospiti nella struttura algherese avranno una tutela maggiore che li potrà aiutare nel periodo di permanenza nel carcere per espiare la pena detentiva e per avere un aiuto e un supporto in un periodo certamente non facile e complicato della loro esistenza, un supporto che li aiuti e li prepari quando a fine pena ritorneranno nel mondo "esterno". Ecco il perché dell'importanza della figura nominata e del ruolo che può e deve svolgere. Facciamo gli auguri di buon lavoro al nostro concittadino certi che darà un grosso contributo al riscatto sociale ed umano di chi in questo momento si trova all'interno del penitenziario». Arriva dal capogruppo del Partito democratico il plauso all'elezione di Carmelo Piras a Garante dei Detenuti ad Alghero [ LEGGI ].Nella foto: Mimmo Pirisi al voto in Consiglio comunale ad Alghero