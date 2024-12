S.A. 15 dicembre 2023 Cibo e diversità: film ad Alghero La proiezione per "Tutti nello stesso piatto", a cura di Cooperativa Maia, Società Umanitaria Alghero e Altromercato. Appuntamento Giovedì 21 dicembre a Lo Quarter



ALGHERO - Si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Maia, Altromercato e la Società Umanitaria di Alghero, nel segno del cinema. Farà nuovamente tappa ad Alghero Tutti nello stesso piatto - Festival Internazionale di cinema cibo e videodiversità. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre, nel complesso Lo Quarter, a partire dalle 19.00 con la proiezione di un film nella Sala Conferenze, a cui seguirà un momento conviviale nella Mediateca della Società Umanitaria, al piano terra.

Il film in programma è il documentario Eldorado del regista svizzero Markus Imhoof, passato nelle sale italiane nel 2019.



Imhoof, dopo il film The boat is full, che nel 1981 vinse l’Orso d’Argento a Berlino e fu candidato all’Oscar per il miglior film straniero, torna ad occuparsi del tema dei migranti e delle politiche internazionali che se ne dovrebbero occupare, e lo fa con uno sguardo fresco e personale. Lo spunto narrativo è un ricordo di bambino: durante la Seconda guerra mondiale la famiglia di Imhoof (classe 1941) accolse una rifugiata italiana di otto anni, Giovanna.



Ma le leggi internazionali separarono i due bambini e spezzarono la loro amicizia: la Svizzera accettava solo immigrati con un lavoro e non bambini stranieri, così Giovanna fu costretta a tornare a Milano, dove morì di stenti a soli 13 anni. Questo ricordo doloroso ha spinto il regista a partire per l’Italia e indagare l’attuale politica europea sui rifugiati, scoprendo una realtà terribile. Il film alterna il racconto di Markus e Giovanna in Svizzera durante la Seconda guerra mondiale con quello dell’odissea dei migranti di oggi provenienti dall’Africa e dal Medioriente. Le somiglianze sono impressionanti.

L’ingresso è gratuito.



Nella foto: una scena del film