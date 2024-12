S.A. 20 dicembre 2023 Pareggio tra Latte Dolce e Flaminia Pareggio per 1-1 per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al “Campo Principale” di Latte Dolce pareggia contro il Flaminia Civitacastellana e chiude il girone d’andata a 20 punti.



SASSARI - Pareggio per 1-1 per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al “Campo Principale” di Latte Dolce pareggia contro il Flaminia Civitacastellana e chiude il girone d’andata a 20 punti. Nei primi minuti del match è il Flaminia che prova a prendere in mano le redini del match e al 15’ il guardalinee annulla una rete ai laziali. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Tirelli, ci arriva Celentano, che supera Carboni, ma l’assistente del signor Mascolo annulla per fuorigioco. Nella parte centrale del primo tempo, le due squadre provano più volte a rendersi pericolose, ma le due difese si dimostrano attente e non si registrano azioni degne di nota. Al 34’ Sassari Calcio Latte Dolce pericoloso con Benedetti che anticipa Muscas, salvando di fatto il risultato. Nel recupero della prima frazione miracolo di Carboni che sugli sviluppi di un calcio di punizione non si fa cogliere impreparato e si salva in corner. Il primo tempo scivola via e termina 0-0.



Nella ripresa parte meglio il Flaminia, che al 50’ si porta in vantaggio: sponda di testa di Celentano, che trova Simone e il giocatore rossoblù supera Carboni per lo 0-1. Dopo il vantaggio laziale, la reazione biancoceleste non si fa attendere e i ragazzi di mister Giorico si rendono pericolosi con Grassi, che da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. I sassaresi continuano a spingere il piede sull’acceleratore e al 78’ arriva il pareggio biancoceleste: filtrante di Cabeccia, che trova Scognamillo e il centravanti algherese da due passi non sbaglia trovando la rete dell’1-1.

Il gol del pareggio dà ulteriore fiducia al Sassari Calcio Latte Dolce che si riversa in avanti alla ricerca del gol del vantaggio e all’87’ i sassaresi vanno vicini al gol con Muscas, ma il Flaminia si salva e il match termina 1-1.



SASSARI LATTE DOLCE - FLAMINIA 1-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Canu (1’ st Salaris), Cabeccia, Russu, Aru; Olivera (31’ st Piredda), Piga; Muscas, Kaio Piassi, Grassi (31’ st Faye); Scoagnamillo. A disposizione: Congiunti, Patacchiola, Pilo, Marras, Mureddu. Allenatore: Mauro Giorico

Flaminia Civitacastellana: Chicarella, Penchini, Bradarskiy, Fumanti, Benedetti, Boccaccini, Mattia, Tirelli, Celentano, Lorusso, Igini.

A disposizione: Vilardi, Pericolini, Paun, Montecolle. Allenatore: Federico Nofri Onofri

Marcatori: 50’ Simone (FC), 78’ Scognamillo (SLD)

Ammonizioni: Kaio Piassi (SLD), Canu (SLD), Olivera (SLD), Russu (SLD), Grassi (SLD), Celentano (FC), Lo Russo (FC)

Espulsioni: Massaccesi (FC) per doppia ammonizione



Nella foto: Luca Scognamillo