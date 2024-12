S.A. 22 dicembre 2023 Harry Potter ad Alghero: La Warner Bros chiede i danni Nessun pesce d´aprile in anticipo: la casa di produzione americana, attraverso uno studio legale milanese, rivendica lo sfruttamento delle Properties in assenza di autorizzazione, nell´evento intitolato "Harry Potter Nights" svoltosi nel centro storico lo scorso novembre



ALGHERO - La Warner Bros chiede i danni ad Alghero per la recente manifestazione dedicata ad Harry Potter. Nessun pesce d'aprile in anticipo: la casa di produzione americana, attraverso uno studio legale milanese, rivendica lo sfruttamento delle Properties in assenza di autorizzazione, nell'evento intitolato "Harry Potter Nights" svoltosi nel centro storico lo scorso novembre. Lo studio Bondini tira in ballo il Comune, la Fondazione Alghero e le associazioni coinvolte nell'organizzazione, tra cui il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e chiede oltre ad una rendicontazione precisa dei conti, anche la rimozione di tutto il materiale di promozione web, dal sito ai social. Ci sarà tempo fino al 12 gennaio 2024 per replicare alle richieste e scoprire il prossimo capitolo di questa nuova saga a sfondo "potteriano".



Foto d'archivio