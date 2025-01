S.A. 3 gennaio 2024 Regionali: Alessandra Zedda verso la candidatura La Zedda resta dentro Forza Italia ma questa mattina ha presentato in Consiglio l´adesione tecnica ad "Anima di Sardegna", il movimento che le consentirebbe di presentarsi senza ale firme necessarie



CAGLIARI - Alessandra Zedda si candida per un posto di presidente della Regione in Sardegna nella consultazione elettorale del 25 febbraio. Una corsa a quattro dove salgono a due le donne candidate, insieme all'ex consigliera regionale di Forza Italia ed ex assessora del Lavoro e vice presidente della Giunta di Christian Solinas c'è Alessandra Todde, Renato Soru e c'è ancora l'incognita del centro-destra in cui non si è ancora ufficializzata la candidatura di Solinas, governatore uscente.



La Zedda resta dentro Forza Italia ma questa mattina ha presentato in Consiglio l'adesione tecnica ad "Anima di Sardegna", il movimento che le consentirebbe di presentarsi senza dover raccogliere le firme necessarie per le candidature indipendenti. Il calendario di preparazione alle votazioni prevede entro il 15 gennaio la presentazione delle liste in Corte d'Appello a Cagliari: il 21 e 22 gennaio le liste nelle cancellerie dei Tribunali dove sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali; entro il 25 gennaio i candidati alla carica di governatore.



Nella foto: Alessandra Zedda