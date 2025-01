S.A. 3 gennaio 2024 Un posto per portalettere e consulente in Gallura C’è tempo, infatti, sino alle 23.59 di domenica 7 gennaio per poter presentare la propria candidatura per “addetto al recapito”. Esattamente una settimana in più, invece, per coloro che volessero candidarsi al ruolo di “consulente finanziario”, sempre negli uffici postali



OLBIA - Ancora pochi giorni a disposizione per chi volesse candidarsi nel ruolo di portalettere, anche in Gallura. C’è tempo, infatti, sino alle 23.59 di domenica 7 gennaio per poter presentare la propria candidatura per “addetto al recapito” negli uffici postali. Esattamente una settimana in più, invece, per coloro che volessero candidarsi al ruolo di “consulente finanziario”: in questo caso la data di scadenza è fissata a domenica 15 gennaio, con lo stesso orario. Addetti al recapito – L’Azienda comunica che i requisiti minimi per la posizione di addetto al recapito sono il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.